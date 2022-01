Bauen in Schwerin : Abriss der Alten Fähre rückt in weite Ferne

Der Bebauungsplan für das kleine Wohngebiet in Mueß ist fertig. Doch der Umweltausschuss lehnt ihn ab. Ohne Baugenehmigung will der Investor aber auch nicht die Gaststätten-Ruine beseitigen.

von Bert Schüttpelz

17. Januar 2022, 15:20 Uhr

Sie wird also noch weiter vor sich hingammeln, die Ruine der ehemaligen Ausflugsgaststätte „Zur Fähre“. Anfang der 90er-Jahre war das zur Diskothek „Schwalbennest“ umfunktionierte Gebäude teilweise abgebrannt und verfällt seither. Der Abriss sollte mit einem Bebauungsplan für ein kleines Wohngebiet auf dem Areal geregelt werden. Der Bauausschuss hat dafür grünes Licht gegeben, doch der Wirtschaftsausschuss und jetzt auch der Umweltausschuss lehnen die Pläne ab.

„Es gibt mehrere Unklarheiten.“ Mit diesen Worten startete Stadtvertreter Arndt Müller von Bündnis 90/Die Grünen die Diskussion im Umweltausschuss über den Bebauungsplan „Alte Fähre“. Und er listete gleich mehrere Fragen auf: Bauen in Ufernähe? Verträglichkeit mit dem Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet? Beseitigung von zwei kleinen Biotopen?

Der Chef der Unteren Naturschutzbehörde, Umweltamtsleiter Dr. Hauke Behr, konnte alles beantworten. „Die Naturschutzbehörde kann keine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebiets durch dieses B-Plan-Gebiet erkennen“, so Dr. Behr. Baurecht in Ufernähe sei möglich, das habe die Stadt schon an vielen anderen Orten ermöglicht etwa in den Waisengärten, am Ziegelinnensse, in der Bornhövedstraße und anderen Orten.

Und die in der Karte aufgelisteten Biotope seien in Wahrheit zwei alte Klärbecken einer biologischen Kleinkläranlage aus DDR-Zeiten. „Sie sind schwer mit Schadstoffen belastet und müssen beseitigt oder grundlegend erneuert werden“, so das Urteil des Experten. Deshalb sei im Plan als Ersatz ein Regenrückhaltebecken vorgesehen.

Vorbehalte gegen Bauen in Ufernähe

Doch die Erklärung für Bauen in Ufernähe reichte auch anderen Ausschussmitgliedern wie Thomas Deiters von der SPD und Carmen Tarrach von den Linken nicht aus. „Warum sollen wir gerade dort Wohnbebauung erlauben?“, fragte Deiters. Diesmal kam die Antwort von Stadtplaner Andreas Thiele: Die Stadt habe sich mit dem Investor auf ein Paket geeinigt: Der Bauherr darf sechs bis acht Einfamilienhäuser bauen, muss aber zuvor die Ruine abreißen.

Gastronomie ist an der Stelle erlaubt, der Uferzugang bleibt überall öffentlich, mehrere Wege führen zum Wasser, es gibt viel öffentliches Grün. „Unser Wunsch, dass der Schandfleck Alte Fähre verschwindet, lässt sich mit diesem Paket umsetzen“, so der Stadtplaner.

Städtebaulicher Vertrag sollte Abriss regeln

Stadtvertreter Deiters bemängelte, dass das so nicht im B-Plan verankert sei. „Stimmt“, entgegnete Frank Fuchsa von der städtischen Planungsbehörde. Das sei aber auch nicht Gegenstand eines Bebauungsplanes. „Ein B-Plan schafft Baurecht, nicht aber Baupflicht“, stellt Fuchsa klar. Spezielle Aspekte wie der Abriss der Ruine würden in einem so genannten städtebauliche Vertrag geregelt.

Entscheidung fällt in der Stadtvertretung

Die Mehrheit der Mitglieder im Umweltausschuss hatte aber dennoch Bedenken gegen den Bebauungsplan und lehnte den Entwurf mit sieben Gegenstimmen bei drei Befürwortern und einer Stimmenthaltung ab. Nachdem nun alle relevanten Fachausschüsse das Thema beraten haben, muss sich der Hauptausschuss nochmals damit befassen und über eine Offenlegung des B-Planes entscheiden. Die finale Entscheidung, ob der Bebauungsplan in Kraft treten kann oder nicht, obliegt schlussendlich der Stadtvertretung.