Schwerin : Abstandsregeln für Windparks jetzt gekippt

Pro Die Abstandsregeln für die Windparks sind gekippt. Gut so! Jetzt kommt mehr Klarheit in die Sache. Endlich. Die Menschen haben das Herumgeeiere doch schon lange satt. Wenn das Land die Windräder unbedingt haben will, muss es Farbe bekennen. Darf gebaut werden oder nicht? Fertig. Und die Alibiveranstaltung „Planungsverband“ kann man sich doch nun wirklich langsam schenken.

Mayk Pohle