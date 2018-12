Schwerin : Adventsstimmung im Blumenhaus

Zur vorweihnachtlichen Adventsstimmung in der Stadt tragen auch viele Einzelhändler bei.

von Bert Schüttpelz

13. Dezember 2018, 12:09 Uhr

SVZ-Leserin Waltraud Ilse gefällt besonders die Dekoration im Blumenhaus am Pfaffenteich. Und in der Tat: Monika Rieckhoff und ihre Kolleginnen haben ein Gespür dafür, was zur jeweiligen Jahreszeit passt. „Das Wichtigste ist die Liebe zum Beruf“, sagt Monika Rieckhoff. Eine gute Ausbildung, Geschick, Kreativität und Talent gehörten aber auch dazu, um geschmackvoll zu dekorieren. „In diesem Jahr hat meine Kollegin Marion die Idee gehabt, Federkränze zu binden. Das kam super an bei der Kundschaft.“

Aber auch andere Kleinigkeiten machen oft den Unterschied: Die Erde in Töpfen von winterharten Grünpflanzen wird mit Moos begrünt, in winterliche Blumensträuße oder Gebinde kommen Zweige von Nadelbäumen, Misteln mit weißen Früchten sorgen für eine besondere Note.