schwerin : Afrikaner zeigen Tänze der Heimat

Gruppe „Dynamic Dancers“ morgen beim Fest im Hof der Volkshochschule dabei

von Christian Koepke

23. August 2018, 23:23 Uhr

Sie tragen bunte Gewänder, haben weiße Tücher in den Händen, bewegen sich im Rhythmus der Musik aus ihrer afrikanischen Heimat. Im Patchwork-Center in der Hamburger Allee trainieren die „Dynamic Dancers“ für ihren großen Auftritt: Am morgigen Sonnabend sind die jungen Künstler beim „Afrika-Tag“ im Hof der Volkshochschule in der Puschkinstraße zu erleben.

Aus Ghana und Togo kommen die Tänzer im Alter zwischen 7 und 17 Jahren, „Adua“ und „Boboobo“, so heißen ihre Tänze. Trainiert werden die Kinder und Jugendlichen von Lydia Appau. Die 34-Jährige aus Ghana lebt seit 2014 in Deutschland, ist eigentlich gelernte Busfahrerin und Altenpflegerin, hat in diesem Jahr aber auch schon hinter den Kulissen bei „Tosca“ mitgemacht. Die Arbeit mit den „Dynamic Dancers“ ist Lydia Appau ein Herzensanliegen. „Wir wollen den Gästen des Afrika-Tages unbedingt unsere Kultur näher bringen“, sagt sie.

Um 14.30 Uhr beginnt am Sonnabend das Fest der kulturellen Begegnung. Im Volkshochschul-Hof werden bis 21 Uhr neben den „Dynamic Dancers“ auch noch weitere Gruppen mit afrikanischer Musik zu hören sein. Die Gäste des Festes dürfen sich außerdem auf traditionelle Gerichte aus Afrika, Spiel- und Spaßaktionen für Kinder und jede Menge Informationen freuen.

Veranstaltet wird der mittlerweile siebte Afrika-Tag vom Schweriner Verein „Couleurs Afrik“, der bereits heute um 18 Uhr zu einer Diskussionveranstaltung mit dem Titel „Entwicklungszusammenarbeit – Probleme lösen, bevor sie uns einholen“ in die Aula der Volkshochschule einlädt. „Im Mittelpunkt steht das Thema Müllvermeidung und Müllentsorgung“, erklärt Angelika Reimers vom Verein Couleurs Afrik. So werde unter anderem Saharou Tchedre aus Togo von seinen Erfahrungen als Hospitant bei der Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft berichten und dabei auch schildern, wie er diese Erfahrungen schon in seiner Heimat eingebracht hat.