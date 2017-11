Drucker-Ärger im Ministerium : Aktenpanne aufgeklärt

Ein störrischer Drucker bei der Polizei behindert die Aufklärungsarbeit im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtages (PUA), in dem Förderverfahren und Zuwendungspraxis für die großen Sozialverbände unter die Lupe genommen werden. Den Mitgliedern des Gremiums waren nach Angaben der Linksfraktion Ungereimtheiten und Lücken in den Akten aufgefallen. Auf Nachfrage habe das Justizministerium als Ursache für die Fehler ein „öfter auftretendes Druckerproblem„ in der Dienststelle der Kriminalpolizei in Neubrandenburg angegeben, erklärte Ausschuss-Obfrau Karen Larisch (Die Linke). Besonders allergisch reagiert das störrische Gerät offenbar auf von dem Gremium angeforderte staatsanwaltliche Ermittlungsakten. Diese würden teilweise nur unvollständig ausgedruckt, so Larisch. Von den Lückentexten aus dem Polizeidrucker sind die PUA-Mitglieder ziemlich genervt. Ihnen würden wichtige Informationen entgehen und die Arbeit des Untersuchungsausschusses erheblich erschwert, beklagt die Obfrau der Linken. „Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass die Vollständigkeit von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten von der Funktionsfähigkeit eines Druckers abhängig ist“, schimpft Larisch und schiebt gleich eine deutliche Ansage hinterher: „Ich fordere, dass die Ermittlungsbehörden technisch so ausgestattet werden, dass eine effektive Ermittlungsarbeit gewährleistet ist.“ Sie erwarte auch, dass die dem Ausschuss übergebenen Akten vollständig seien. Wenn dies nicht gewährleistet werden könne, dann müsse der Ausschuss künftig auf die Übergabe von Originalakten bestehen. Vielleicht lässt sich das Problem aber auch mit einem Anruf bei einem Techniker aus der Welt schaffen – oder einfach mal die Druckertreiber überprüfen und notfalls neu installieren.