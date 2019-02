Plätze frei : Aktion Stadt und Kulturschutz sucht Mitstreiter

Noch sind einige Plätze frei.

07. Februar 2019, 07:58 Uhr

Die Aktion Stadt und Kulturschutz (ASK) will sich in neuer Form zur Kommunalwahl am 26. Mai aufstellen. Es haben sich bereits Interessierte gemeldet, die mitgestalten wollen. Noch sind einige Plätze frei. Die Aktionsgruppe, wie sie künftig heißen wird, besteht aus Mitgliedern verschiedener kleiner Parteien, Gruppen und Einzelpersonen.