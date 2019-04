Schwerin : Alte Sachen suchen neue Besitzer

von svz.de

04. April 2019, 07:16 Uhr

Märchen, Kuchen und jede Menge alte „Schätze“ gibt es beim nächsten Trödelmarkt am Sonnabend in der „Halle am Familienpark“ in der Hegelstraße 6. Wer kurzfristig noch teilnehmen möchte, kann sich beim Verein „Die Platte lebt“ unter 0176-96051143 anmelden. Von 10 bis 16 Uhr sind die Türen für die Besucher geöffnet. Rama (l.) und Nour waren im März zum ersten Mal beim Trödelmarkt und haben sofort neue Lieblingsspielzeuge gefunden.