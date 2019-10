Schwerin : Am Freitag ist Honky Tonk

In 15 verschiedenen Kneipen, Bars und Restaurants wird von 20 Uhr an gerockt, getanzt und gejazzt

von Onlineredaktion pett

17. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Ein Bändchen, eine Nacht, viele Kneipen und genauso viele, wenn nicht sogar mehr, Bands und DJs, die alle zum Tanzen, Feiern und Wandern im Zentrum der Stadt einladen. Das Beste daran ist, dass alle Bands live spielen. Also kein Playback aber dafür echte Gefühle und Stimmung.

Jeder kommt auf seine kulturellen Kosten, egal ob Rock, Pop, Soul oder Blues. Hausgemachte Livemusik zum Mitsingen und Abhonken in den Kneipen von Schwerin. So spielen die „MadDoxxx“ im Bla Bla Pub, in der Keilerhütte legt Aleks Schmidt auf. Im Brinkama’s können sich Gäste auf die Jazz-Kombüse freuen. Ins Burwitz kommen die Andersons und das CU hat die „Acoustic Cowboys“ zu Gast.

Im Eck-Café Ulrike spielen „Bad Penny“ und „The Soul Folk Soldiers“, im Hans & John treiben die „Kassenpatienten“ ihr Unwesen. Splitt und DJ Jörg Mandel rocken den Klub77. Die Kombination KostBar und MS Friedrich verspricht spannende Unterhaltung. Im M8 sind „4Fun“ zu Gast und Steinis Pub freut sich auf „Nö Cläss“. „Debil“ wird es im Weinhaus Uhle. Das Weinhaus Wöhler hingegen lockt seine Gäste mit „Colour The Sky“. „Sconehead“ ist der Hauptact im Zeppelin und im Stadtkrug heizen „Biggs B Sonic“ den Besuchern ein.

In jedem Jahr ist das Honky Tonk Festival fester Bestandteil der kulturellen Szene in Schwerin. Tausende Gäste werden am Freitag wieder unterwegs sein. Auf Parkplatzknappheit kann man sich einstellen. Alle Infos unter: www.honky-tonk.de. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 14 Euro, an der Abendkasse 17 Euro.