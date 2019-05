Schwerin : Am Sonnabend startet Lauf am Klingberg-Platz

von svz.de

24. Mai 2019, 05:00 Uhr

Der KKH-Lauf zählt zu den beliebtesten Laufveranstaltungen in Schwerin. Wer Lust hat, dabei zu sein, sollte sich den 25. Mai vormerken. Dann fällt am Bertha-Klingberg-Platz um 11 Uhr der Startschuss für das bei Groß und Klein beliebte Laufevent. „Beim KKH-Lauf geht es nicht um Wettbewerb und Bestzeiten, auch wenn einige Teilnehmer mit Laufuhr an den Start gehen“, erklärt Sandra Kaps von der Kaufmännischen Krankenkasse.

Sportlicher Schirmherr des Präventionslaufs ist der ehemalige Olympiasieger Dieter Baumann. Wer immer schon mal vorhatte, mit dem Laufen zu beginnen, dem bietet das Laufevent in Schwerin einen idealen Einstieg. Anmeldungen zum KKH-Lauf in Schwerin sind online möglich unter kkh.de/lauf.