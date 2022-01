Phänomen „Angsträume“ : An diesen Orten in Schwerin fühlt ihr euch unsicher

Wir haben euch gefragt, welche Orte in Schwerin ihr als „Angsträume“ seht – und haben zahlreiche Rückmeldungen erhalten. Die Ergebnisse haben wir für euch aufbereitet und eine Karte aus euren Antworten gebastelt.

von Alexander Kruggel

17. Januar 2022, 18:41 Uhr

In diesem Artikel erfährst Du:

Was unsere Umfrage zu „Angsträumen“ in Schwerin ergeben hat

Wo in der Stadt potenzielle „Angsträume“ liegen

An welchen Orten sich viele von euch unsicher fühlen

Unbeleuchtete Straßen am Rand der Natur, Straßenbahnhaltestellen oder sogar videoüberwachte Plätze mitten in der Stadt. In der vergangenen Woche haben wir euch gefragt, an welchen Plätzen in Schwerin ihr euch unsicher fühlt – und haben zahlreiche Rückmeldungen zu „Angsträumen“ in der Stadt von euch erhalten.

„Angsträume“ - Was ist das?

Aber der Reihe nach. Zur Erinnerung: Angsträume sind Orte, an denen wir unwillkürlich ein mulmiges Gefühl oder sogar Panik bekommen. Häufig zählen dazu dunkle, schlecht beleuchtete und beengte Orte, wie Unterführungen oder abgelegene Wege in Parks.

Das Problem: Was ein Angstraum ist und was nicht, lässt sich pauschal nicht sagen, denn dabei kommt es auf die subjektive Wahrnehmung einer Bedrohungslage an. Mehr zu den Hintergründen lest ihr ins unserem ersten Artikel:

80 Prozent von euch kennen Orte, an denen ihr euch unsicher fühlt

Um mehr über Angsträume in Schwerin zu erfahren, waren wir deshalb auf eure Hilfe angewiesen. In einem ersten Schritt haben wir euch auch Instagram gefragt, ob es überhaupt Orte in Schwerin gibt, an denen ihr euch unwohl fühlt. Das Ergebnis: 453 Personen haben an der Abstimmung teilgenommen. 364 von euch, das sind gut 80 Prozent, haben mit „Ja“ geantwortet (Stand 17. Januar, 10 Uhr).

An diesen Orten fühlt ihr euch unsicher

An welchen Orten genau ihr euch unsicher fühlt, das habt ihr uns ebenfalls über Instagram, aber auch in Facebook-Kommentaren und per Mail wissen lassen. Einige von euch nannten dabei sogar gleich zwei oder drei Orte, sodass wir insgesamt 56 Antworten erhalten haben. Für eine repräsentative Auswertung reicht das natürlich nicht – trotzdem lassen sich Trends beobachten.

Was auffällt:

19 potenzielle Angsträume habt ihr uns aufgezeigt. Dabei sind die meisten ein bis drei Mal genannt worden, nur drei Räume stechen zahlenmäßig heraus. Mehr über eure „Top 3“ lest ihr weiter hinten im Artikel.

Neben konkreten Orten, wie zum Beispiel dem Platz oder Freiheit oder bestimmten Straßenbahnhaltestellen, haben viele von euch gleich ganze Straßen oder sogar größere Gebiete wie den Dreesch oder Lankow als Räume, in denen ihr euch unsicher fühlt, benannt.

Besonders viele Kommentare haben wir von Frauen bekommen, doch vereinzelt meldeten sich auch Männer zu Wort. So schrieb uns ein Instagram-User, dass er sich in der Magdeburger Straße in Neu Zippendorf unwohl fühlen würde, „selbst als 1,86 Meter großer, kräftiger Mann“.

Einige von euch haben auch gar keine Orte benannt, sondern eher pauschal geantwortet. So schrieb uns zum Beispiel eine Instagram-Userin: „Ich finde SN ist eine unglaublich schlecht beleuchtete Stadt, daher gibt es keine spezifischen Ecken“. Und eine Facebook-Userin kommentierte unseren ersten Artikel mit: „Sicher kann man sich heutzutage nie fühlen und abends schon gar nicht.“Einen Überblick über alle potenziellen Angsträume, die ihr uns genannt habt, findet ihr hier in der Karte:

Carla Sophie Hannemann

Diese Räume wurden am häufigsten genannt

Zu den drei Räumen, die am häufigsten genannt wurden, zählt der Fußgängertunnel in der Lübecker Straße. Von den 56 Antworten, die wir erhalten haben, entfielen acht auf die Unterführung. Auch wenn er nachts hell beleuchtet ist: Als beengter unterirdischer Tunnel, der bei Gefahr nur begrenzt Fluchtmöglichkeiten bietet, ist dieser Ort ein sehr typischer Angstraum.

Marco Dittmer

Auch der Marienplatz wurde neunmal von euch gemeldet. „So ab 18 Uhr ist das dort nicht mehr normal“, kommentiert eine Facebook-Userin. Im Jahr 2018 startete die Polizei mit der Videoüberwachung des Verkehrsknotenpunkts, weil sich der Marienplatz zum Kriminalitätsschwerpunkt entwickelt hatte. Dieses Projekt wurde in den folgenden Jahren verlängert und zudem wissenschaftlich durch Studierende der Fachhochschule Güstrow begleitet.

Alexander Kruggel

Dazu wurden unter anderem Passanten direkt vor Ort befragt. Das Ergebnis: „93 Prozent der Befragten sagten, dass sie sich auf dem Marienplatz sicher fühlen“, berichtete Peter Balschmiter, Polizei-Bereichsleiter der Fachhochschule, im Frühjahr vergangenen Jahres. Trotzdem lautete das Fazit des Schweriner Polizei-Chefs Nils Rosada damals: „Der Marienplatz bleibt weiter Schwerpunkt der Kriminalität in Schwerin.“ Auch bei den Recherchen für unseren ersten Artikel zum Thema Angsträume in Schwerin benannte eine Polizeisprecherin den Marienplatz wieder als Schwerpunkt für Einsätze.

Dreesch besonders häufig genannt

Am häufigsten wurde von euch kein konkreter Ort oder eine bestimmte Straße genannt, sondern ein ganzer Stadtteil: der Dreesch. Mit 14 von insgesamt 56 Rückmeldungen nannte jeder Vierte von euch den Dreesch als Gebiet, in dem ihr euch unsicher fühlt. Dabei wurden die Ortsteile Mueßer Holz und Neu Zippendorf häufig herausgehoben und auch bestimmte Gegenden wie das Areal um die Straßenbahn-Haltestelle Keplerstraße.

Sieben von euch wurden bei ihren Antworten konkreter und nannten Orte wie die Kepler-, Magdeburger und Hegelstraße, sowie die Haltestellen Stauffenbergstraße und Neu Zippendorf. Addiert man diese sieben Antworten dazu, so verorten fast 40 Prozent der Personen, die uns geantwortet haben, Angsträume im Gebiet des Dreeschs.

Alexander Kruggel

Der Platz „Am Stein“ in der Nähe der Kreuzung Hamburger Allee/Keplerstraße begegnete uns – ähnlich wie der Marienplatz – schon häufiger bei unseren Recherchen im Vorfeld der Umfrage als Angstraum. Woran das liegt? Laut Stadtteilmanagerin Anne-Katrin Schulz sei der Dreesch von seiner Demografie her besonders. Hier würden viele junge Menschen im Stadtteil Mueßer Holz auf viele ältere Menschen in Neu Zippendorf treffen.

Zudem würde der Dreesch mit einem Anteil von Personen mit Migrationshintergrund von etwa 30 Prozent, „den Integrationsauftrag der Stadt fast im Alleingang bewältigen“, so Schulz. Diese Unterschiede in der Bevölkerung würden manchmal auch Konfliktpotenzial bergen, meint die Stadtteilmanagerin. Gleichwohl kennt Schulz die Beschwerden, insbesondere über den Platz „Am Stein“. So würde sie häufig von Bewohnern hören, dass dort zu wenig Straßenbeleuchtung vorhanden ist. Senioren würden sich über Vermüllung beschweren und Familien mit Kindern bemängeln übermäßigen Alkoholkonsum und wildes Urinieren in dem Areal. Den Begriff „Angstraum“ findet Schulz jedoch unpassend und zu pauschal.

