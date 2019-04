Schlossfestspiele : Anatevka in Schwerin: Geisterstunde zwischen Gräbern

Der Aufbau der Bühne für “Antaveka“ hat begonnen.

von svz.de

13. April 2019, 08:12 Uhr

Schwerin | Nein, das Schloss wird nicht durch das Bühnenbild verdeckt. Und ja, auch das Staatliche Museum rahmt diesmal den szenischen Raum für die Schlossfestspiele Schwerin 2019 (21. Juni - 20. Juli) sichtbar ein. Die Welterbepäpste, hoffen wir, werden es zu schätzen wissen.

Und nochmal nein: Genauso wie im vergangen Jahr bei „Tosca“ wird es nicht sein. Bühnenbildner Wolfgang Kurima Rauschning hat die Zuschauertribüne für die etwa 1250 Besucher in Form einer Arena diesmal zum Schweriner See ausgerichtet. Ein riesiger Rundhorizont, 40 Meter lang und sieben Meter hoch, ein blaues Panorama mit weißen Wolken, umschließt das Geschehen und soll den Himmel über dem fiktiven Ort Anatevka Abend für Abend mit dem Himmel über Schwerin verschmelzen lassen.

Die Silhouette von Anatevka selbst mit spitzen Dächern, auf denen der Fiedler sein Liedchen spielen kann, wird von weißen, im unteren Teil angeschwärzten Brettern beherrscht, die sowohl Armut als auch die rituelle Reinlichkeit jüdischer Kultur in einer permanent bedrohten Welt symbolisieren. Vor den Hausfassaden dann der Dorfplatz mit gleichfalls weißen Bäumen und einem kleinen Wäldchen. Hier werden sich die großen Massenszenen für die Solisten, den Opern- und Extrachor, das verstärkte Ballett und die vielen Statisten abspielen, für die das Musical „Anatevka“ so beliebt ist.

Wie aus unserer Zeitung bereits zu erfahren war, konnte das Mecklenburgische Staatstheater für die zentrale Rolle des lebensklugen und humorvollen Milchmanns Tevje („Wenn ich einmal reich wär“) die Schauspieler und Sänger Gustav Peter Wöhler und Ansgar Schäfer gewinnen. Wöhler, der mit seiner Band auch schon beim Schweriner Filmkunstfest gastierte, ist nicht zuletzt aus zahlreichen Rollen für Film und Fernsehen bekannt.

„,Anatevka‘“ ist ein Herzensstück für uns“, so gestern Operndirektor Toni Burkhardt, der das Musical inszenieren wird. „Ein Stück, das die meisten kennen und das sehr gut in unsere Zeit passt, weil es um Themen wie Heimat, Vertreibung, Identität und Flüchtlinge kreist und zugleich sehr zu Herzen geht.“ All das werde in einem kleinen Dorf verhandelt, an einem Ort, wie von Chagall gemalt. Das Musical ist um 1905 angesiedelt. „Wir lassen es auch in dieser Zeit, es ist nicht notwendig, es künstlich zu modernisieren.“

Im Mittelpunkt steht Tevje, der streng nach der jüdischen Tradition lebt, wozu seine Töchter aber keine große Lust verspüren, vor allem, wenn es um die Liebe geht.

Gespannt sein darf man auf die Szene, in der Tevje von seiner verstorbenen Großmutter träumt. Bühnenbildner Rauschning und sein Team haben dafür Grabsteine ersonnen, die aus dem Bühnenboden aufsteigen und so eine geisterhafte, „nahezu hollywoodreife“ Atmosphäre herbeizaubern.

Holger Kankel