von svz.de

20. Juni 2019, 11:01 Uhr

Der Domförderkreis lädt herzlich zu einer Andacht vor der ersten Sitzung der Stadtvertretung am 24. Juni um 16 Uhr in den Schweriner Dom ein. Es grüßt die Dompredigerin Ariane Baier, an der prächtigen Ladegastorgel mit 5100 Zinnpfeifen wird Sebastian Junius für Sie spielen.