Musical „Cats“ : Angelika Milster kommt nach Schwerin

von svz.de

08. Januar 2019, 09:37 Uhr

Sie ist die bekannte Stimme aus dem Musical „Cats“. Aber nicht nur in Hamburg hat sie sich einen Namen gemacht. Im Theater an der Wien hat sie Kultstatus. Sie sang an den ganz großen Häusern der Welt: Angelika Milster. Jetzt besucht die Sängerin Schwerin und gastiert mit ihrem Programm „Hoffnung“ in der Schelfkirche – am Donnerstag, 10. Januar, um 20 Uhr. Das interessierte Publikum kann noch letzte Karten im Vorverkauf oder auch an der Abendkasse erwerben.