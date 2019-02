Schwerin : Angelika Milster kommt nicht

Die für Freitag geplante Veranstaltung „Doris Day – Day by Day“ mit Angelika Milster in der Sport- und Kongresshalle ist vom Veranstalter abgesagt worden.

von svz.de

06. Februar 2019, 09:10 Uhr

Die für Freitag geplante Veranstaltung „Doris Day – Day by Day“ mit Angelika Milster in der Sport- und Kongresshalle ist vom Veranstalter abgesagt worden. Ein Ersatztermin ist nicht geplant. Tickets können jeweils an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben worden sind, heißt es in einer Pressemitteilung.