Schwerin : Angler zieht es an den Pfaffenteich

von svz.de

31. Mai 2019, 07:08 Uhr

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert angeln im Landesanglerverband organisierte Schweriner Vereinsmitglieder und befreundete Sportler für den Zoo der Landeshauptstadt. In diesem Jahr lädt der Kreisanglerverband Schwerin-Stadt schon zum 29. „Angeln am Pfaffenteich“ ein. Von 6 Uhr an können sich die Petrijünger anmelden und Spenden für die Zootiere abgeben, von 7 Uhr bis 10 Uhr werden dann die Köder ausgeworfen.

Der Kreisanglerverband kann diese Veranstaltung nur durchführen, weil der Pächter des Pfaffenteiches und der Schweriner Zoo als Abnehmer gut mit den organisierten Petrijüngern zusammenarbeiten. Das Angeln ist auf dem Pfaffenteich nur an diesem einen Tag erlaubt. Mehr als 100 Teilnehmer sind es jedes Jahr.