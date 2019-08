Schwerin : Angriff auf ein 13-jähriges Mädchen

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der Zeit von 07:30 Uhr bis 10:30 Uhr in der Robert-Havemann-Straße.

von svz.de

22. August 2019, 06:13 Uhr

Nach einem Angriff auf ein 13-jähriges Mädchen in Schwerin sucht die Polizei nach Zeugen des Geschehens.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der Zeit von 07:30 Uhr bis 10:30 Uhr in der Robert-Havemann-Straße. Eine unbekannte männliche Person hat das 13-jährige Mädchen angegriffen. Hierdurch erlitt sie mehrere Verletzungen und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Zur Tatzeit war das Mädchen mit einem hellen Kopftuch, einer Strickjacke, einem hellen Oberteil und einer dunkelroten Hose bekleidet. Das Mädchen trug einen Schulranzen mit sich.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Geschehens. Wer hat sich in dem Tatzeitraum in der Robert-Havemann-Straße befunden und möglicherweise etwas auffälliges beobachtet? Hinweise werden an das Polizeihauptrevier Schwerin (0385 51802224) oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.