Schwerin : Anlaufstelle für Ehrenamtler

von svz.de

04. April 2019, 07:15 Uhr

Wer sich gern in Schwerin ehrenamtlich betätigen möchte, doch keine Anlaufstelle kennt, der ist heute von 15 Uhr an im Stadthaus genau richtig. Im Raum 1.088 in der 1. Etage informieren und beraten Mitglieder des Fachkreises „EiS - Ehrenamt in Schwerin“ zu Engagementmöglichkeiten und geben Einblicke in die Vielzahl von Angeboten aus der Ehrenamtsdatenbank. Infos auch unter www.

ehrenamt-schwerin.de.