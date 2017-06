Schlossfestspiele Schwerin : Ansturm auf die West Side Story

vergrößern 1 von 1 Foto: Winkler 1 von 1

In der letzten Probenwoche vor der Premiere der 25. Schlossfestspiele des Mecklenburgischen Staatstheaters mit Leonard Bernsteins berühmtem Musical „West Side Story“ am kommenden Freitag, 30. Juni, sind fast 25 000 Karten für die 24 Vorstellungen in der Landeshauptstadt verkauft und reserviert. „Wir freuen uns, dass wir bereits vor der ersten Vorstellung in diesem Jahr besser verkauft sein werden, als im vergangenen Sommer insgesamt“, sagt der Geschäftsführer und Generalintendant des Mecklenburgischen Staatstheaters, Lars Tietje. Für die Premiere am 30. Juni um 20 Uhr mit Blick auf das Schweriner Schloss stehen noch Restkarten zur Verfügung.

Der international gefragte Choreograf und Regisseur Simon Eichenberger probt seit rund sechs Wochen mit fast 100 künstlerischen Mitwirkenden für seine Inszenierung von Leonard Bernsteins Version der „Romeo und Julia“-Geschichte. Unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Daniel Huppert spielt die Mecklenburgische Staatskapelle, die unterhalb der Bühnenaufbauten fürs Publikum sichtbar platziert wird. Bühnenbildner Stephan Prattes hat für die Szenerie unter anderem die Kuppel des Schweriner Schlosses auf dem Alten Garten nachgebaut. Sie bietet Raum für die Begegnungen der Protagonisten Tony und Maria, dem Traumpaar, das keine Zukunft hat. Die Gestaltung der Kostüme für die Schweriner Inszenierung der „West Side Story“ hat Conny Lüders übernommen.

Die mitreißenden und zu Herzen gehenden Songs wie „Maria“, „Tonight“, „I Feel Pretty“ oder „Somewhere“ werden von internationalen Gästen und Solisten des Musiktheaterensembles des Mecklenburgischen Staatstheaters interpretiert. So wird in der Rolle der Maria unter anderem Mercedesz Csampai zu erleben sein. Für die Partie von Tony konnte Jörn-Felix Alt gewonnen werden. Als Anita stehen Sidonie Smith und Laura Friedrich Tejero in Schwerin auf der Bühne.

Dem legendären Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein und seinem Autoren-Team glückte vor 60 Jahren mit der „West Side Story“ der Coup, Shakespeares „Romeo und Julia“ in die Neuzeit zu übertragen und die berührende Lovestory mit einer faszinierenden Musik neu zu erzählen. Mit der Verschmelzung von Jazz, Swingmusik, lateinamerikanischen Tanzrhythmen und Elementen der italienischen Oper schuf er einen „amerikanischen Sound“ und legte die Grundlage für ein neues Musiktheater-Genre.

Weitere Vorstellungen folgen am 1. und 2. Juli, vom 6. bis 9. Juli, vom 13. bis 15. Juli, vom 19. bis 23. und vom 27. bis 30. Juli sowie vom 3. bis 5. August um jeweils 20 Uhr. Um bereits 18 Uhr beginnen die Aufführungen am 16. Juli und am 6. August auf dem Alten Garten. Karten gibt es unter Telefon 0385/5300123 und E-Mail kasse@mecklenburgisches-staatstheater.de.







von Bert Schüttpelz

erstellt am 27.Jun.2017 | 08:00 Uhr