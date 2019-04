Schwerin : Argus-Verein lädt Lungenarzt ein

von svz.de

04. April 2019, 07:07 Uhr

Der Verein Argus bietet nicht nur Aktiv-, Reha-, Gesundheits- und Seniorensport an, sondern organisiert auch Fachvorträge. Am morgigen Freitag wird Dr. Stefan Hummel, Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde, in der Argus-Halle am Lambrechtsgrund zum Thema „Lungenerkrankungen“ referieren. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig.