Schwerin : Artenschutzturm Lankow: Schon drei Fledermäuse eingezogen

von TIWO

21. März 2019, 20:00 Uhr

Am Fenster stehen und die Nase platt drücken. Das machen die 16 Kinder der Gruppe „Moni“ der Kinderstagesstätte Lankow seit dem Sommer täglich. Warum? Ein Artenschutzturm direkt vor dem Fenster. Dort standen 2017 noch Hochhäuser. Vor den Abbrucharbeiten entdeckten Gutachter geschützte Tierarten und diverse Vogelarten, erklärt WGS-Projektleiterin Martina Hartnuß. Also mussten Ausgleichsquatiere her – eines von diesen ist der 7,6 Meter hohe Holzturm. Nistplätze - und -kästen für Schwalben, Sturmmöwen, Haussperlinge und Co. – im Giebel sogar für Turmfalken – bis hin zu Anflugbrettern und Futterampeln warten dort auf Bewohner. Die ersten sind auch schon eingezogen: Drei Fledermäuse. Spatzen und Meisen kommen regelmäßig zu Besuch.

Die WGS wartet den Turm und stellt das Futter. „Nun ist einmal die Woche Vögelfüttern angesagt“, sagt Erzieherin Monika Riehn. Es sei der Wochenhöhepunkt für die Lütten.