Schwerin : Ataraxia: Trio „Gentle Spirits“ geben Konzert

24. Mai 2019, 05:00 Uhr

Am Sonnabend findet im Rahmen der Reihe „Hörwelten 2019“ das zweite Konzert in der Ataraxia statt. Los geht es um 19 Uhr. Zu Gast ist das deutsch-niederländische Ensemble „Gentle Spirits“. Das Trio ist in der deutschen Musiklandschaft etwas Besonderes: Es löst in seinem Repertoire und seinen Interpretationen die Grenze zwischen Folk- und Barockmusik auf. Den Eintritt bestimmen die Besucher selbst.