Goa-Festival in der Kieskuhle bei Zapel : Auch Australier tanzen mit

Still und starr ruht der See. Still und starr ruht die Kieskuhle in Zapel. Bis jetzt... Denn die ersten Lastwagen haben bereits ihre Ladung auf dem Gelände zwischen den vielen Bäumen abgeliefert. Von Zeit zu Zeit fährt das eine oder andere schwere Fahrzeug von einer Ecke des Geländes zur anderen. Und das Veranstalterteam um Patrick Woth ist in jeder Minute Freizeit in Zapel. Denn am Freitag wird es bunt, musikalisch und vor allem besucherreich. Dann steigt das Goa-Festival in der ehemaligen Kieskuhle zwischen Zapel und Tramm. Drei Tage lang feiern Anhänger der elektronischen Klänge ihre Musikrichtung und das dazugehörige Lebensgefühl.

„Wir sind von Jahr zu Jahr gewachsen. In diesem Jahr haben wir schon Anmeldungen aus anderen europäischen Ländern wie Polen und Österreich. Aber auch aus weiter entfernten Ländern kommen die Besucher“, erzählt Veranstalter Woth, der auch eine Anfrage aus Australien fürs Fest bei Zapel hat. Rund 1000 Besucher erwartet er beim dreitägigen Spektakel. Seit 2010 findet das Goa-Festival bereits statt. Anfangs zogen Woth und seine Freunde mit einem Fahrradanhänger und selbst gebastelter Soundanlage los, um Geburtstag zu feiern. Daraus entstand die Idee, ein Goa-Fest ins Leben zu rufen. Also organisierten Woth und sein Team ein Festival mit ihrer Musikrichtung, deren Name vom indischen Bundesstaat Goa stammt. Zuerst fand es in Parchim statt. Seit 2013 wird alljährliche im Wald bei Zapel abgefeiert.

Immer wieder werden Goa-Festivals auch mit Drogenkonsum in Verbindung gebracht. Veranstalter Patrick Woth kennt diesen Ruf. Mit seinem Team steht er für ein friedliches und drogenfreies Fest. „Wir wollen, dass unsere Besucher nüchtern zu uns kommen. Dennoch lassen sich vereinzelt Vorfälle nicht verhindern“, so Woth. Für ihn ist die familiäre Stimmung auf dem Gelände von Bedeutung. Mitorganisator Henning Liebenow sorgt mit seiner Firma Uhu-Deco dafür, dass das Gelände seinen besonderen Goa-Zauber bekommt. Dafür installiert er einen rund zehn Meter hohen und 30 Meter umspannenden Lebensbaum über den Tanzflächen und Bühnen. Dort werden Freitag ab 16 Uhr unterschiedliche DJs den Besuchern Goa gerecht auf dem Gelände mitten in der Natur einheizen.

