Schwerin : Auf den Spuren Berliner Drehorte

14. März 2019, 07:26 Uhr

Der Freundeskreis Filmkunstfest MV lädt Filminteressente zu einer Tagesfahrt am Sonntag, 7. April, nach Berlin ein. Das soll ein Tag im Zeichen des Films werden. Dort startet eine Stadtrundfahrt „Berlin spezial“ auf den Spuren von Drehorten unterschiedlicher Filme. Am Nachmittag steht ein Besuch des Museums der Deutschen Kinemathek auf dem Programm. Anmeldungen sind direkt beim Reise-Service Schwerin im Klöresgang 1 oder telefonisch unter 0385/5910333 oder per E-Mail unter info@reiseservice-schwerin.de möglich.