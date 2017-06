Schweriner Wasserwege : Auf der Stör bis nach Berlin

vergrößern 1 von 1 Foto: gest 1 von 1

Wasser – das ist das bestimmende Element überall in der Stadt. Seen machen Schwerin zu einem beliebten Wassersportrevier. Geschätzt 8000 Boote auf den Gewässern legen dafür Zeugnis ab. Das Besondere aber: Viele der großen Seen sind miteinander verbunden und über die Stör könnte man auf dem Wasserweg sogar bis Berlin gelangen. SVZ stellt in dieser Woche die Flüsse und Kanäle in Schwerin vor und beleuchtet ihre Geschichte und ihre jetzige Bedeutung. Heute: die Stör.

Über Jahrtausende hatte der Schweriner See nur einen Abfluss: die Stör. Erst im 16. Jahrhundert wurde der Bau eines Kanals vom Nordende des Sees zur Ostsee in Angriff genommen – die Viechelnsche Fahrt. Das heute als Wallensteingraben bezeichnete Gewässer wurde jedoch nie so recht schiffbar ausgebaut. Vor allem die Gutsbesitzer machten sich dagegen stark, fürchteten sie doch die Konkurrenz auswärtiger Holz- und Getreidehändler. So blieb die Stör die einzige Wasserverbindung Schwerins mit der Welt.

Bis Banzkow hat die Stör noch ihren ursprünglichen, wenn auch etwas begradigten Verlauf. In dem Lewitzdorf befindet sich auch die einzige Schleuse zwischen Schwerin und der Elde, in die die Stör mündet. Schon im 16. Jahrhundert wurde der Fluss als Transportweg für Holz genutzt, dass in der damals noch waldreichen Lewitz geschlagen wurde. Um jedoch den relativ preisgünstigen Transport auf dem Wasser zu befördern, erhielt Tilemann Stella um 1570 den Auftrag, die Stör auszubauen. Weil Schwerin verkehrstechnisch ungünstig lag, wurde im 18. Jahrhundert vor allem eine Vertiefung der damals nur bedingt schiffbaren Stör geplant – allein es fehlte der Stadt das Geld. Eine Aktiengesellschaft übernahm den Ausbau der Wasserstraße. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Stör dann nochmals vertieft. Heute ist sie für Schiffe mit dem so genannten Groß-Finowmaß zugelassen: 41 Meter Länge, 5,10 Meter breite und 1,75 Meter Tiefgang dürfen die Wasserfahrzeuge maximal aufweisen. Die Stör hat jetzt nur noch Bedeutung für Ausflugsschiffe und Sportboote.

Entlang der Stör gab es einen Treidelpfad. Pferde zogen einst, als es noch keine Antriebsalternative gab, die Lastkähne flussaufwärts. Dieser Pfad wurde teilweise als Rad- und Wanderweg ausgebaut. Bürger kritisieren aber immer wieder seinen ungepflegten Zustand. Die Stör ist im Übrigen seit Mitte des 18. Jahrhunderts über den Ludwigsluster Kanal Wasserlieferant für die Wasserspiele am Ludwigsluster Schloss.

Unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg war die Stör die Demarkationslinie zwischen dem amerikanischen und dem sowjetischen Besatzungsgebiet. Das änderte sich im Juli 1945, als sich die Besatzungstruppen in die ihnen im Potsdamer Abkommen endgültig zugewiesenen Zonen zurückzogen.

Noch heute ist die Stör auf einer Länge von mehr als zwei Kilometer ein „Grenzfluss“. Westlich des Flusses liegt Schwerin, östlich die Gemeinde Raben Steinfeld.

