Schulbands in Schwerin : Auf gelben Socken zum Erfolg

Mathe, Deutsch und Sport sind typische Fächer auf dem Stundenplan der Schulen, nicht nur in der Landeshauptstadt. Doch die Schweriner Schüler sind auch außerhalb ihres Lehrplanes sehr aktiv an ihrer Unterrichtsstätte. Eine von vielen Freizeitaktivitäten an den Schulen ist die Musik, wie die Band „Yellow Soggs“ vom Goethe-Gymnasium zeigt.

Das Schweriner Hafenfest, der School-Jam in Hamburg, das Bandfestival im Jugendhaus Dr. K – die Schulband „Yellow Soggs“ vom Goethe-Gymnasium ist regelmäßig auf den Bühnen und Veranstaltungen in der Stadt anzutreffen. Kein Wunder, denn die Gruppe hat sich in den vergangenen Jahren in der Schweriner Musikszene etabliert. In diesem Jahr feierte sie ihr fünfjähriges Bestehen mit einem großen Konzert im Speicher.

„Ich habe seit der fünften Klasse Klavierunterricht bei Marcus Rust“, erzählt Bentje Büttner von den Anfängen der „Yellow Soggs“. „In der sechsten Klasse hat er mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in einer Schulband zu spielen.“ Der Gründer habe dann über verschiedene Wege weitere Mitglieder gesucht und gefunden. Neben Bentje Büttner am Klavier ist auch Michel Pingel an der Bass-Gitarre von Beginn an dabei. Sängerin Sophie Richter und E-Gitarrenspieler Otto Weinert stießen Anfang des Schuljahres zur Gruppe. Schlagzeuger Justus Schröder wird die Band hingegen nach diesem Schuljahr verlassen, der Abiturient war seit 2015 dabei. „Wir haben einen hohen Schlagzeuger Verbrauch“, sagt Michel Pingel mit einem Lachen. „Gute Spieler sind leider auch Mangelware“, ergänzt Sophie Richter. Obwohl die „Yellow Soggs“ immer mal wieder ihre Besetzung ändern, bleibt die Gruppe unverändert aus fünf Mitglieder bestehen.

Die wechselnde Besetzung spiegelt sich auch in der musikalischen Entwicklung der Band wieder. „Am Anfang haben noch hauptsächlich Songs gecovert und damit auch ein Album aufgenommen“, erklärt Sängerin Sophie. „Mittlerweile besteht mehr als die Hälfte unseres Repertoires aus eigenen Titeln.“ Die Zehntklässlerin komponiert viele Lieder, gemeinsam arrangiert die Gruppe diese dann. Dabei werden die fünf Musiker immer rockiger. Und selbstständiger. „Eigentlich fühlen wir uns nicht mehr richtig wie eine Schülerband“, sagt Gitarrist Michel.

Und die „Yellow Soggs“ haben große Pläne. „Wir wollen was Großes aufbauen.“ Nach dem Sommer soll eine CD mit sechs eigenen Songs aufgenommen werden, dafür spart die Band fleißig. Und es warten wieder viele Auftritte in der Stadt.

von Christina Köhn

erstellt am 14.Jun.2017 | 12:00 Uhr