Schwerin : Aufputzen fürs Konzert

Verein „Die Platte lebt“ läutet Frühling mit Klängen und Frühjahrsputz ein

von Onlineredaktion pett

29. März 2019, 05:00 Uhr

Der Frühling beginnt mit dem Frühjahrsputz – so ist das jedenfalls im „Eiskristall“ am Berliner Platz. Am 1. April werden dort die Besucher des Welcome-Cafés gemeinsam mit Mitgliedern des Vereins „Die Platte lebt“ Müll im Umfeld des Stadtteiltreffs sammeln.

Um den Frühling dann im wahrsten Sinne des Wortes einzuläuten, lädt der Verein am 14. April zu einem Frühlingskonzert ein. Unter dem Motto „Melodien der Seele“ präsentiert das Ukrainisch-Deutsche Kulturzentrum SI ab 17 Uhr zwei Künstler: die Sopranistin und Gitarristin Olga Mikheeva aus der Ukraine und den charismatischen Bajanisten Anton Kryukov aus Kasachstan mit seinem Knopfakkordeon. Die beiden Musiker werden nicht nur ihre eigenen Soloprogramme mit ukrainischen und russischen Volksliedern und -melodien, klassischen Werken und moderner Musik präsentieren, sie bereiten auch eine Überraschung für das Publikum vor.

Ebenfalls zum Vormerken: Am 27. April wird auf dem Berliner Platz gefeiert. „Die Platte lebt“ feiert seinen 15. Geburtstag. Es werden die Kepler-Open-Air-Band der Freien evangelischen Gemeinde auftreten sowie die „Plattelinos“ aus dem „Eiskristall. Parallel dazu findet ein Trödelmarkt statt.