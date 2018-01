Schwerins Kita gGmbH : Aus der Kaserne wird ein Hort

Kita gGmbH geht auf Expansionskurs: In der Friedensstraße 4 können ab Sommer Kinder aus zwei Grundschulen betreut werden

Rund 2500 Kinder besuchen in Schwerin die Kindergärten und Horte der Kita gGmbH. Ihre 23 verschiedenen Standorte sind übers ganze Stadtgebiet verteilt. Mehr als 300 Erzieherinnen und Erzieher arbeiten heute für die gemeinnützige Gesellschaft. Und das Unternehmen ist auf Expansionskurs: „Allein von 2015 bis Sommer 2018 wird sich die Anzahl der neu geschaffenen Plätze in den Bereichen Krippe, Kita und Hort auf sage und schreibe 700 erhöhen“, sagt Kita gGmbH-Chefin Anke Preuß. SVZ stellt die Projekte vor. Heute: der neue Hort in der Friedensstraße 4.

Errichtet wurde das Gebäude 1870 als Quartierhaus für die Soldaten der Militärgarnison in Schwerin. Zunächst wurden französische Kriegsgefangene hier untergebracht, später Soldaten. Als im Jahre 1904 das Regiment in die Kasernen am Werdertor verlegt wurde, verwandelte sich die Friedensstraße 4 zum Verwaltungsgebäude der Handwerkskammer und in die Schweriner Gewerbeschule um. Als Berufsschule fungierte das Haus bis zum Ende des Jahrtausends, jetzt wird es umgebaut zum Hort für mehr als 300 Kinder aus der Friedens- und aus der Fritz-Reuter-Schule. Das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) baut diesen Hort und vermietet ihn anschließend an die Kita gGmbH. Genauso wie den Freizeit-Hort am Ziegelsee und den neuen Heinehort an der Werderstraße. 3500 Quadratmeter auf vier Stockwerken, viel Licht und breite Flure begeisterten die Beteiligten bei den ersten Begehungen des leerstehenden Gebäudes. Was sie nicht sahen, waren erhebliche Gebäudeschäden und Schwamm. „Wir mussten fast jeden Balken anfassen“, sagt ZGM-Werkleiter Ulrich Bartsch. Konsequenz: Statt Dezember 2017 ist nun das Sommer 2018 als Übergabe-termin anvisiert. Die Holzfenster der Straßenseite und teilweise die Türen werden aufgearbeitet. Das Kellergeschoss wurde tiefer gelegt, das Dachgeschoss ausgebaut und das Gebäude an drei Stellen vom Keller bis ins Dachgeschoss komplett entkernt. Gebaut werden zwei zusätzliche Treppenhäuser für den Brandschutz und ein Aufzug, damit jede Etage barrierefrei erreicht werden kann. Die Sanierung kostet insgesamt 5,8 Millionen Euro, so Bartsch. Das Land fördert den Umbau zu 75 Prozent.

Eröffnet wird der Hort in diesem Sommer. „Am 1. Juli beginnt unser Mietvertrag“, sagt Anke Preuß, Chefin der Kita gGmbH. „Dann können wir entspannt in den Sommerferien einziehen.“ Jungen und Mädchen der beiden Schulen durften vorab ihre Wünsche äußern, haben am Konzept mitgestrickt. Gender-Diskussion hin oder her: Sie möchten gerne einen separaten Jungen- und einen Mädchenraum – und die werden sie auch bekommen. In ersterem soll es eine Werkbank und Klettermöglichkeiten geben, im zweiten einen Frisiertisch, Umkleide-Ecke und einen Laufsteg. Natürlich ist auch ein modernes Kinderrestaurant geplant, Hausaufgaben-Räume, ein Kreativraum, Forscherraum, Entspannungsraum, eine kleine Bibliothek. Trotzdem: Für alle Kinder der beiden Innenstadt-Schulen wird der Hort wohl nicht reichen. 110 Kinder gehen weiterhin in den City-Hort auf dem Hof der Friedenschule. 176 Friedens- und 132 Reuter-Schüler sollen den Hort in der Friedensstraße 4 besuchen.