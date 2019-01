Schwerin : Ausbildung zum Senior-Trainer

von svz.de

21. Januar 2019, 05:00 Uhr

Langeweile im Ruhestand? Das kennen Senior-Trainer nicht. Ob als Vorleser in Kindereinrichtungen, als Begleiter für Auszubildende oder Leiter von Sportgruppen bringen seit 2002 mittlerweile 680 ausgebildete Männer und Frauen ihre Erfahrungen und Kompetenzen für andere ein und bereichern so das gesellschaftliche Leben.

Auch in diesem Jahr können sich interessierte Menschen im Ruhestand in der Landeshauptstadt wieder zum Senior-Trainer ausbilden lassen. Im Februar startet dazu die nächste Aus- und Weiterbildungs-Reihe, in der Kompetenzen zur Konzipierung von Projekten, Beschaffung von Fördermitteln oder Öffentlichkeitsarbeit vermittelt werden.

Der nächste Grundkurs beginnt am 19. Februar in Schwerin und findet jeweils an drei Ausbildungstagen im Februar, März und April statt. Zur Senior-Trainer-Qualifizierung mit Ausbildungszertifikat gehören sowohl ein Grundkurs von insgesamt neun Tagen als auch zusätzliche Weiterbildungsveranstaltungen. Kosten für Übernachtung, Verpflegung, An- und Abreise werden übernommen.

Interessenten für das Senior-Training erhalten weitere Informationen über das Seniorenbüro Schwerin unter Telefon 0385/5574962 .