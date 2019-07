Sülstorf/Uelitz : Ausschüsse bilden sich neu

Konstituierende Sitzungen von Sülstorf und Uetlitz am Donnerstag geplant

von svz.de

03. Juli 2019, 07:54 Uhr

Am Donnerstag, 4. Juli findet um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 7 die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung Sülstorf statt. Unter anderem findet die Ernennung des Bürgermeisters zum Ehrenbeamten sowie die Verpflichtung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten statt. Auch die Wahl der Stellvertreter wird an diesem Abend durchgeführt und die Besetzung der ständigen Ausschüsse in der Gemeinde wird gewählt. Die Sitzung ist öffentlich. Auch die Gemeinde Uelitz wird sich am Donnerstag konstituieren. Los geht es hier um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Friedensstraße 13. Alle Einwohner sind hierzu herzlich eingeladen.