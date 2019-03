Schwerin : Ausschuss für Kultur tagt

von svz.de

15. März 2019, 07:13 Uhr

Über die Anträge „Transparenz und Bürgerdialog in der Landeshauptstadt Schwerin stärken“ sowie „Das Mecklenburgische Staatstheater stärken, städtische Einflussnahme erhalten“ beraten die Ausschuss-Mitglieder für Kultur, Gesundheit und Bürgerservice am Dienstag, 26. März. Los geht es um 18.15 Uhr im Stadthaus, Am Packhof 2 - 6, in Raum E 070. Die ausführliche Bekanntmachung ist im Internet unter

bis.schwerin.de zu finden.