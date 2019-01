Auto landet im Graben

von Nadja Hoffmann

16. Januar 2019, 10:56 Uhr

Eine 55-jährige Autofahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sie war am Montagnachmittag auf der B 104 bei Lützow verunglückt. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug in Richtung Schwerin unterwegs, warum der Wagen nach links von der Straße abkam, ist noch unklar. Das Fahrzeug überfuhr einen Leitpfosten, streifte einen Baum und blieb im Straßengraben liegen. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.