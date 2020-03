Schwerin : Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Ein Zeuge hatte am Freitagabend einen Unfall im Kreuzungsbereich der Pampower Straße und der B106 gemeldet.

von Jonas Walter

14. März 2020, 08:56 Uhr

Die Schweriner Polizei sucht einen Autofahrer, der nach einem Verkehrsunfall im Stadtteil Krebsförden verschwunden ist. Nach Polizeiangaben hatte ein Zeuge am Freitagabend einen Unfall im Kreuzungsbereich der Pampower Straße und der B106 gemeldet. Dort sollte sich ein Fahrzeug überschlagen haben.

Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, fehlte von dem Wagen aber jede Spur. Auf einem nahe gelegenen Parkplatz sei das Auto dann gefunden worden.

Es sei am Dach und an der Frontscheibe beschädigt. Die Beamten fuhren daraufhin zur Adresse des Halters, konnten dort aber niemanden antreffen. Ob der Fahrer des Autos bei dem Unfall verletzt wurde, war am Samstagmorgen noch unklar.