Schwerin : Autorin liest aus „Annäherungen“

von svz.de

20. Februar 2019, 09:20 Uhr

Wo kann ich Hilfe und Beistand bekommen, wenn ich unter den Folgen eines Schlaganfalls leide? Ein Anlaufpunkt ist seit 1992 die Selbsthilfegruppe Schlaganfall, in der sich Betroffene und Angehörige jeden letzten Dienstag im Monat von 13.30 bis 15.30 Uhr im Bertha-Klingberg-Haus in der Max-Plank-Straße 9a. Das nächste Treffen findet am 26. Februar um 14 Uhr statt. Die Schweriner Schriftstellerin Brigitte Birnbaum liest aus ihrem Buch „Annäherungen an Ernst Barlach“.