Baustellen : B 104 bei Medewege ab Sonnabend voll gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt/dpa 1 von 1

von Bert Schüttpelz

erstellt am 19.Okt.2017 | 21:00 Uhr

Die Bundesstraße 104 zwischen Schwerin und Wismar wird am Bahnübergang bei Medewege von Sonnabend 7 Uhr bis zum 31. Oktober 18 Uhr voll gesperrt. Dort wird der Neubau der Brücke über die Bahngleise an den bisherigen Straßenverlauf angeschlossen. Während der Vollsperrung wird der Verkehr über die Kreisstraße 42 – also über Wickendorf, Seehof und Lübstorf beziehungsweise über die Umgehungsstraße – umgeleitet. Entsprechende Hinweisschilder sind bereits aufgestellt.

Vor genau einem Jahr hatten die Bauarbeiten zur Errichtung der Brücke für die Bundesstraße über die Bahnstrecke Schwerin – Bad Kleinen begonnen. Das Ziel dieser Baumaßnahme: Durch das Vermeiden eines Kreuzens der Bahn mit dem Verkehr der Bundesstraße soll der Übergang sicherer gemacht und das Unfallrisiko dort minimiert werden. Die Autos müssen künftig nicht mehr vor geschlossenen Bahnschranken warten und die Züge können in dem Bereich schneller fahren.

Bauherren sind die Deutsche Bahn AG und das Straßenbauamt. Sie tragen auch die Baukosten von insgesamt rund 7,5 Millionen Euro. Die Verkehrsfreigabe der neuen Brücke ist für Dezember geplant.

Der kleine Bahnübergang in der Ortslage Medewege wird aber bleiben.