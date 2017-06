Grossprojekt bei Lübstorf : Bahn und Bürger gehen auf Baureise

vergrößern 1 von 2 Foto: sala 1 von 2

Lärmschutz, Baustellenverkehr, Sperrung der Bahnübergänge – am Dienstagabend gab es in Lübstorf Zahlen und Fakten zum eineinhalbjährigen Bahn-Bauprojekt zwischen Carlshöhe und Bad Kleinen. Marcus Zeckert, Projektleiter für den Streckenabschnitt, informierte gemeinsam mit Kollegen in der Sporthalle. Rund 120 Lübstorfer waren der Einladung gefolgt. Im rund halbstündigen Einstieg war Marcus Zeckert sichtlich bemüht, die Bürger auf die Baureise mitzunehmen. Der Projektleiter sprach von einem „desolaten Zustand“ der Strecke, deren Sanierung und Ausbau schon lange auf der Agenda stehen. Und er lieferte Zahlen zum 65-Millionen-Euro-Projekt. Ertüchtigt werden rund zehn Kilometer Gleisstrecke zwischen Carlshöhe, Lübstorf und Bad Kleinen. „Wir beginnen im Juli. Bis Dezember 2018 soll die Strecke fertig sein“, so Zeckert. Vom 28. August bis zum 6. Januar steht zwischen Bad Kleinen und Schwerin nur ein Gleis Verfügung. Von Januar bis April 2018 wird die Strecke komplett gesperrt. Dazu werden „in möglichst kurzen Zeiträumen“ auch Bahnübergänge gesperrt. Wann genau das geschieht, darüber informiert die Verkehrsbehörde mit entsprechenden Schildern. Der Bahnübergang bei Hof Medewege bleibe offen, beantwortete Zeckert diese Frage aus den Reihen der Bürger. „Ein Ersatzverkehr wird für Zeit der Vollsperrung eingerichtet“, so Frank Haberlandt von der DB Netz in Schwerin. Von April bis Dezember 2018 wird es noch einmal eingleisig.

Ziel der Maßnahme ist es, die Züge mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde fahren lassen zu können, außerdem sollen die Gleise an der Moorstelle Kronshof erneuert werden, dafür wird eine 400 Meter lange Fahrbahnplatte auf 600 Rammpfählen angelegt, außerdem soll die Strecke entwässert werden. Fragen zum Natur- und Lärmschutz kamen an diesen Stellen auf. Zeckert verwies darauf, dass bereits jetzt Zauneidechsen abgesammelt und umgesiedelt würden, Flächen für Kraniche und andere Arten angelegt und Ersatzpflanzungen von Bäumen und Hecken stattfinden werden. Zum Lärmschutz sagte er: „Wir haben vorab Untersuchungen vorgenommen, ein Schallschutz ist nicht notwendig.“ Außerdem würden die Züge nach dem Ausbau deutlich leiser auf den neuen Gleisen fahren. Nacht- und Wochenendarbeiten sollen weitestgehend vermieden werden. Zum Schluss verwies Zeckert noch einmal darauf, dass Postwurfsendungen als „Kommunikationsbonbon“ während der Bauzeiten an die Haushalte der Region zugestellt werden.

von Sarah Langemeyer

erstellt am 01.Jun.2017 | 08:00 Uhr