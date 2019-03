Banzkow: 8 Papiercontainer in Brand gesetzt

von svz.de

12. März 2019, 10:57 Uhr

In Banzkow haben unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen 8 Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Die Behältnisse wurden dabei zerstört. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Das Feuer ist gegen 02:45 Uhr in der Mirower Straße entdeckt worden, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.