Banzkow : Banzkower reden über Feste

von svz.de

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Brücke teilt noch immer das Dorf. Ein Ende ist in Sicht. Die Gemeindevertreter werden sich am Donnerstag aber auch wieder dem Tagesgeschäft widmen: Unter anderem den Jubiläen in der Gemeinde. Mirow feiert im kommenden Jahr die erste Erwähnung vor 750 Jahren. Dazu soll ein Grundsatzbeschluss gefasst werden. Auf der Tagesordnung für die öffentliche Sitzung stehen zudem Baufragen, die Besetzung des Sozialausschusses und es wird auch noch einmal über die Brücke gesprochen. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Störtal. Einwohner sind willkommen.