Stauanlage bei Banzkow : Banzkower Wehr hat ausgedient

Bis das Bauwerk fertig ist, wird wohl noch viel Wasser die Stör hinabfließen. Doch die ersten Planungen für einen Ersatzneubau des Banzkower Wehrs sind bereits erledigt und wurden jetzt den Einwohnern vorgestellt. Auch eine Fischaufstiegsanlage ist neben dem Banzkower Wehr geplant. Mitarbeiter der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und des Wasserstraßen-Neubauamtes Magdeburg hatten zur Informationsveranstaltung ins Störtal eingeladen. Gut 20 Banzkower, darunter auch Bürgermeisterin Irina Berg, waren der Einladung gefolgt und hatten Fragen im Gepäck.

Ina Behrends vom Magdeburger Wasserstraßen-Neubauamt erklärte zunächst, warum neu gebaut werden müsse. „Bei einer Trockenlegung des Wehrs wurden im Dezember 2013 erhebliche Mängel festgestellt“, sagte sie und zeigte entsprechende Bilder. Die Bauwerksprüfung habe ergeben, dass es mit einer einfachen Sanierung nicht getan sei. „Wir haben hier einen schlechten bautechnischen Zustand“, führte sie weiter aus und verwies zudem auf das Alter des Banzkower Wehrs. 1926 wurde es errichtet, 1975 noch einmal umgebaut. Zudem würde das Wehr die neuen Standards nicht erfüllen. „Bislang gibt es nur ein Wehrfeld. Nach dem Neubau sind es dann zwei“, sagte Behrends. Somit sei eine doppelte Sicherung gegeben. Das sei auch bei der Wartung von Vorteil. So müsste das Wehr nicht mehr komplett stillgelegt werden. Dadurch verbreitere sich allerdings auch die Anlage. Die Klappen messen dann jeweils 3,50 Meter. Höher werde es aber wohl nicht.

Neben dem Wehr, das den Wasserstand reguliert, werde auch an die Bewohner des Wassers gedacht. So ein Wehr stellt stets ein Wanderhindernis für Fische dar. In diesem Zug ist eine Fischaufstiegsanlage geplant. „Sie dient der Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit des Gewässers“, sagte Behrends.

Dem Wunsch von Bürgermeisterin Irina Berg nach einer „naturnahen Fischtreppe“ können die Planer nicht nachkommen. „Wir werden hier wohl einen Schlitzpass einrichten“, sagte sie. Bis alle Planungen abgeschlossen, alle Anträge bewilligt sind und mit dem Bau begonnen werden kann, dauert es noch einige Monate – wenn nicht sogar Jahre. Mitte 2020 rechnen die Mitarbeiter der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mit den ersten Ausschreibung. Denn viele Vorschriften, Richtlinien und auch Abwägungen seien zu beachten. Auch die Banzkower selbst können im Vorfeld Stellung nehmen. Einige Einwohner baten schon jetzt um einen „schonenden Bau“. Immerhin seien in direkter Nachbarschaft zum Wehr ältere Häuser. Ramm-Arbeiten würden diese wohl weiter schädigen. Die Mitarbeiter der Bundesbehörde versprachen, das zu berücksichtigen. Mitte 2022 sollen Wehr und Fischtreppe fertig sein.

Was der Bau kostet, sei noch unklar. Ina Behrends rechnet mit etwa 2,5 Millionen Euro für das neue Wehr und 500 000 Euro für die Fischaufstiegsanlage. Geld, das aus dem Topf des Bundesverkehrsministeriums kommt.

von Katja Müller

erstellt am 24.Jun.2017 | 08:00 Uhr