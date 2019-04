von svz.de

15. April 2019, 08:49 Uhr

Pinnow | In der Gemeinde Pinnow soll es in Zukunft einfacher werden, den Nahverkehr zu nutzen. Besonders für einen barrierefreien Zugang in den Bushaltestellen will sich die Gemeinde einsetzen. Deshalb beraten die Mitglieder des Bauausschusses morgen über die Planungsvergabe für den Umbau. Los geht es um 19 Uhr im Gemeindezentrum Pinnow.