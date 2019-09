Schwerin : Bauarbeiten in Demmlerstraße

von Mario Kuska

16. September 2019, 05:00 Uhr

Von heute an und bis zum 4. Oktober wird in der Demmlerstraße die Fahrbahn erneuert. Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Abschnitten. Zunächst wird vor den Hausnummern 3 – 6 gesperrt. Dann folgt der Abschnitt von Hausnummer 7 bis 19. Während der Bauarbeiten sperrt der SDS die jeweils betroffenen Straßenbereiche vollständig und richtet Halteverbotszonen ein. Für Anlieger wird das Befahren ihrer Grundstücke deshalb nur eingeschränkt möglich sein.