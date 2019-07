Schwerin : Behinderungen durch Filmdreh

von svz.de

22. Juli 2019, 07:07 Uhr

Aufgrund von Dreharbeiten für „Die Toten von Marnow“ ist in den kommenden Tagen mit Einschränkungen und Intervallsperrungen im Schweriner Verkehrsraum und bei der Parkplatzsuche zu rechnen. Folgende Orte sind betroffen: Heute, 22. Juli, wird von 7 bis 15 Uhr in der Schlossstraße und Am Alten Garten, im Anschluss von 15 bis 20 Uhr in der August-Bebel-Straße gedreht. Morgen, 23. Juli, ist das Filmteam von 7 bis 16 Uhr in der Von-der-Schulenburg-Straße und im Anschluss von 16 bis 19 in der Bischofstraße unterwegs. Am Mittwoch, 24. Juli, wird von 7 bis 20 Uhr in der Mecklenburgstraße gedreht und am Donnerstag, 25. Juli, von 7 bis 19 Uhr auf den Marstall-Wiesen. Am kommenden Mittwoch, 31. Juli, wird dann die Aubach Brücke in der Medeweger Straße für die Dreharbeiten genutzt.