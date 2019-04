Schwerin : Beirat berät über Grundschule

von svz.de

03. April 2019, 06:49 Uhr

Über das Handlungsprogramm „Sozialer Wohnungsneubau, integrierte Stadtentwicklung und gemeinwohlorientierte Bodenpolitik Schwerin“ werden die Mitglieder heute auf ihrer Sitzung um 19 Uhr beraten. Der Ortsbeirat Schelfstadt/Werdervorstadt/ Schelfwerder trifft sich in der Grundschule „Schweriner Nordlichter“ in der Speicherstraße 2. Auf der Tagesordnung stehen auch die Themen Grundschule „Schweriner Nordlichter“, die Ampelschaltung in der Knaudtstraße/Ecke Werderstraße und der Container-Stellplatz Walter-Rathenau-Straße/Kaserne.