Freundeskreis Mosambique : Benefizkonzert für die Opfer der Zyklone

von svz.de

21. Juni 2019, 09:56 Uhr

Zu einem Benefizkonzert für die Opfer der Zyklone lädt der Freundeskreis Mosambique am 22. Juni ein. Auch Monate nachdem der Wirbelsturm dort tobte, gibt es vor Ort noch viel zu tun. Der Freundeskreis Mosambique möchte in Beira beim Wiederaufbau einer Schule unterstützen und durch das Konzert auf die

Lage dort aufmerksam machen. Am Sonnabend wird die Band „Gambo la Uxica“ und Freunde aus Hamburg, Berlin und Braunschweig im

Jugendhaus „Dr.K“ in der Dr.-Külz-Straße 3 auftreten. Los geht es um 18 Uhr.

Für Spenden, die nach Beira gesandt werden, wurde ein Spendenkonto von der Schirmherrin der Veranstaltung, dem Alternativen Mädchentreff eingerichtet. Die Veranstaltung findet mit Unterstützung des Schweriner Jugendrings und des RAA Schwerin statt.