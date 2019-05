Schwerin : Berliner Platz: Umfrage verlängert

von svz.de

21. Mai 2019, 05:00 Uhr

Wie soll es weitergehen am Berliner Platz? Um herauszufinden, was sich die Bürger wünschen, hat das Stadtteilmanagement eine Umfrage gestartet. „Bisher haben an der Befragung etwa 320 Personen teilgenommen“, sagt Stadtteilmanagerin Sandra Tondl. Da die Nutzung des Platzes ein wichtiges Thema für die weitere Quartiersentwicklung ist, wurde die Umfrage bis zum 12. Juni verlängert. Die Abstimmung ist online unter www.schwerin.de/umfrage möglich. Fragebögen in Papierform gibt es im Stadtteiltreff „Eiskristall“ in der Pankower Straße 1/3 täglich ab 14 Uhr.