Schwerin : Berliner swingen im Campus

Jazzkonzert im Schulzentrum lockt zahlreiche Gäste

von svz.de

12. März 2019, 09:03 Uhr

Das Schulzentrum „Campus am Ziegelsee“ entwickelt sich mehr und mehr zu einem Kultur- und Konzertzentrum. Neben Lesungen gastierte nun das „Berliner SwingTrio“ mit Jan Damitz, Gesang, Moderation und Trommeln; Dino Dornis an der Gitarre und Carl Kossmer am Kontrabass, eine wohlklingende Kombination. „Jawoll, meine Herrn“, Klassiker der Frühzeit des Tonfilms, Anekdoten, Geschichten und Gedichte, wobei auch die Berliner Schnauze nicht fehlte. Erich Kästner „..lass mich in deinen Partituren blättern“, oder „..kann denn Liebe Sünde sein“ bis „Ich brech die Herzen der stolzesten Frau’n“. Weisen aus längst vergangenen Zeiten, die das zumeist ältere Publikum dankend aufnahmen.Etliche Texte, Gedichte fehlten nicht. Jan Damitz, der freie Schauspieler, Sänger und Sprecher ist auch am Landestheater Parchim zu erleben.

Die Musikanten aus Berlin touren mit diesem und anderen Programmen durch die Lande. In Schwerin bekamen sie viel Beifall für ihre Darbietungen.