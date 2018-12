Venzkow : Betrunkener baut schweren Unfall

von Onlineredaktion SVZ

14. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Der Unfall war schlimm, dennoch hatte der schwer verletzte 53-jährige Autofahrer sehr viel Glück: Der Mann kam in der Nacht zu Freitag mit seinem Wagen von der Kreisstraße 106 bei Venzkow ab, fuhr mit dem Auto gleich an zwei Alleebäume, bevor es sich mehrfach überschlug. Der 53-Jährige erlitt dabei seine schweren Verletzungen und konnte sich nicht aus dem Fahrzeug befreien. Zufällig kam nachts um 1 Uhr ein weiteres Fahrzeug an der Unfallstelle vorbei und die Fahrerin handelte sofort. Sie alarmierte die Rettungskräfte. Feuerwehrleute eilten zum Unfallort – sie mussten den Eingeklemmten aus dem Wagen befreien. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der 53-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei muss nun die genaue Unfallursache klären. Fest steht aber, dass der Mann betrunken war. Bei einem ersten Atemalkoholtest wurden 1,90 Promille gemessen. Wie sich zudem herausstellte, besitzt der Verunglückte keinen gültigen Führerschein. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.