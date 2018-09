Schwerin : Betrunkener Radfahrer legt sich mit Polizei an

Ein Schweriner Radfahrer wurde Donnerstagabend aus dem Verkehr gezogen und widersetzte sich allen Anordnungen.

von Polizeiinspektion Schwerin

21. September 2018, 13:00 Uhr

Weil er mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien fuhr, wurde ein 38-jähriger Schweriner am gestrigen Abend in der Wittenburger Straße durch die Polizei angehalten.Dieser brüllte sofort los und äußerte sich negativ über Polizei und Staat. Mit dem Vorwurf konfrontiert, unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilgenommen zu haben, wurde er immer aggressiver.

Ein Atemalkoholtest wurde abgelehnt, auch zur Wache wollte der Mann nicht freiwillig mitkommen. Stattdessen widersetzte er sich den Maßnahmen mit körperlicher Gewalt, zerriss dabei ein Diensthemd eines Beamten. Daraufhin wurde er überwältigt, gefesselt und ins Polizeirevier gebracht.

Bei der Blutprobenentnahme verhielt er sich weiter renitent und widersetzte sich allen Anordnungen. Ausweispapiere waren auch nicht am Mann, Angaben zur Person wurden verweigert. Obwohl ihm angeboten worden war, nach Feststellung der Personalien gehen zu können, verzichtete der 38-jährige Schweriner auf diese Möglichkeit, er kam in eine Gewahrsamszelle.

Gegen den Tatverdächtigen wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ob er seinen Führerschein abgeben muss, entscheidet das Ergebnis der Blutprobenuntersuchung.