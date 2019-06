Schwerin : Bienen im Anflug

Fläche hinter dem Feuerwehrmuseum bepflanzt

von Thorsten Meier

31. Mai 2019, 07:07 Uhr

Das etwa zwei Hektar große Gelände hinter dem Internationalen Feuerwehrmuseum soll begrünt und aufgewertet werden. Zwei Bäume – eine Pflaume und eine Aprikose – Blumensämereien und etliche Topinambur-Pflanzen machen den Anfang. Gespendet hat sie Georg-Christian Riedel, ein Stadtvertreter, der sich der Einrichtung seit Jahren verbunden fühlt. „Bäume zu pflanzen, bedeutet an die Zukunft zu glauben“, betont der 65-Jährige. Vielleicht schon in diesem Jahr sollen Bienen auf der Fläche angesiedelt werden. Mit Peter Grosch spendete Riedel jüngst zwei Apfelbäume für den Schweriner Tafelgarten in der Perleberger Straße.