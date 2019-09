Schwerin : Bildershow auf dem Campus

von Mario Kuska

25. September 2019, 05:00 Uhr

Der baltisch-deutsch-russische Maler Julius von Klever verehrte den Hauptmeister der deutschen Romantik Caspar David Friedrich. Zu seinen Lebzeiten war er in Deutschland und Frankreich der bekannteste russische Maler. Der Ahrenshooper Kunstbuchautor Alfried Nehring stellt das Leben und Werk des Malers in einem Bilder-Vortrag vor. Die Multimedia-Show gibt es am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Campus am Ziegelsee in der Ziegelstraße 1. Ticket-Vorbestellungen unter: 0385/20888-0.