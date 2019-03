Schwerin : Blick in den Nachthimmel

Die Sternwarte lädt am 30. März zum bundesweiten Tag der Astronomie

von svz.de

26. März 2019, 05:00 Uhr

„Möge die Nacht mit uns sein“ – so lautet das Motto des diesjährigen Tages der Astronomie. Auch die Besucher der Sternwarte in der Weinbergstraße erwartet am 30. März ab 18 Uhr ein buntes Programm: Ob Astronomie für Kinder, Vorträge oder Führungen rund um die Sterne – für jeden Himmelsliebhaber ist etwas dabei.

Bei gutem Wetter können die Besucher auch ein Blick durch das Teleskop in den Nachthimmel werfen: Ende März ist dort nämlich der Mars und das Siebengestirn zu beobachten. Das Siebengestirn ist ein kleiner, auffälliger Haufen aus Sternen, den man auch Plejaden nennt. Er gehört zum Sternbild Stier. Ende dieses Monats wird der Mars in der Nähe eben dieses Siebengestirns seine Bahn ziehen. Also heißt es Daumen drücken für einen klaren Himmel an diesem Abend. Denn der eigene, unmittelbare Eindruck der Gestirne ist durch nichts zu ersetzen.

Weitere astronomische Höhepunkte des Jahres sind die partielle Mondfinsternis am 16. Juli, der Merkurtransit am 11. November oder auch der 50. Jahrestag der ersten Mondlandung.

Die kostenlose Veranstaltunge ist ein Beitrag zum bundesweiten „Astronomietag“, der von der Vereinigung der Sternfreunde (VdS), der größten amateurastronomischen Vereinigung in Deutschland, initiiert und unterstützt wird. Er jährt sich nun zum 17. Mal. Das Team der Sternwarte freut sich auf die Besucher.